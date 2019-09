MÄRKTE-Dax-Anleger fiebern US-Arbeitsmarktdaten entgegen

Frankfurt, 06. Sep (Reuters) - In Erwartung ermutigender US-Arbeitsmarktdaten tasten sich weitere Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Freitag um 0,2 Prozent auf 12.147 Punkte. Investoren hofften auf eine Bestätigung des Job-Booms in den USA, sagten Börsianer. Wichtiger sei allerdings die Gehaltskomponente, die Einfluss auf die Kauflaune habe. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP waren am Donnerstag überraschend positiv ausgefallen.

Bei den Unternehmen stand erneut Thyssenkrupp im Rampenlicht. Der finnische Aufzugshersteller Kone ist an der entsprechenden Sparte des deutschen Mischkonzerns interessiert. Das sei zwar nicht neu, hebe aber die Stimmung, sagte ein Börsianer. Thyssen-Aktien gewannen 1,6 Prozent.