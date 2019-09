MÄRKTE-Dax eröffnet fester - Positive Vorgaben aus Asien stützen

Frankfurt, 11. Sep (Reuters) - Positive Vorgaben aus Asien haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zu Kursgewinnen verholfen. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,6 Prozent fester bei 12.345 Punkten. Im Handelskonflikt zwischen den USA und China überwiege die Hoffnung, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. China kündigte Zollausnahmen auf US-Produkte an und könnte zudem mehr US-Agrargüter importieren. “Trotz aller Hoffnung ist der Handelsdeal auch diesmal noch lange nicht unterzeichnet”, mahnte Altmann. “Nach den vielen schlechten Erfahrungen tun Anleger gut daran, es mit der Vorfreude nicht zu übertreiben.” (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles