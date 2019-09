MÄRKTE-Anleger spekulieren auf Geldspritzen der EZB - Dax im Plus

Frankfurt, 12. Sep (Reuters) - Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der deutsche Aktienmarkt fester in den Handel gestartet. Der Dax notierte am Donnerstag 0,3 Prozent im Plus bei 12.393 Punkten. “Zuversicht und freudige Erwartung prägen die Gemütslage der Anleger”, erklärte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader.

Es wird damit gerechnet, dass die Hüter des Euro der Wirtschaft mit noch tieferen Zinsen und weiteren Konjunkturhilfen unter die Arme greifen. "Die Erwartungen an diese Sitzung allerdings sind sehr hoch, und einiges an geldpolitischer Unterstützung wurde in den vergangenen Wochen schon in die Aktienkurse eingepreist. Das Risiko einer Enttäuschung sollte daher nicht unterschätzt werden", warnte Cutkovic.