MÄRKTE-Anleger bleiben vor Ifo-Geschäftsklimaindex auf der Hut

Frankfurt, 24. Sep (Reuters) - Vor der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex haben sich Anleger in Deutschland weitgehend zurückgehalten. Der Dax notierte am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent fester bei 12.368 Punkten. “Der Optimismus der vergangenen Wochen ist erst einmal vorbei”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. “Die Anleger agieren vorsichtiger.”

Zu den Gewinnern gehörten die Lufthansa-Aktien, die 0,9 Prozent zulegten. Nach der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook kämpft dessen Luftfahrttochter Condor ums Überleben. (Reporterin: Christina Amann. Redigiert von Hans-Edzard Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)