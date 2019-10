MÄRKTE-Börsianer gehen optimistisch in Schlussquartal

Berlin/Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - Die Anleger in Frankfurt sind zuversichtlich in das Schlussquartal 2019 gegangen. Der Dax legte am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent zu auf 12.466 Punkte. “Es überwiegt auf dem Börsenparkett die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und China in den kommenden Handelsgesprächen”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Beide Seiten wollen ihre Gespräche nächste Woche in Washington fortsetzen.

Die Aktien der Deutschen Post bewegten sich kaum. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren sein Kerngeschäft stärken und den Gewinn steigern. Finanzielle Ziele gibt es nur noch über drei Jahre.