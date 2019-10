MÄRKTE-Dax tritt auf der Stelle - Firmenzahlen im Blick

Frankfurt, 25. Okt (Reuters) - Zum Wochenschluss haben sich die Anleger in Frankfurt nicht aus der Deckung gewagt. Der Dax ging mit 12.877 Punkten kaum verändert in den Handel. Zunehmend in den Blick geraten die Geschäftsergebnisse der Firmen. Zuletzt seien hier gemischte Signale gekommen, sagte David Iusow, Analyst beim Brokerhaus DailyFX. Vor allem Industriefirmen hätten zuletzt mit der schwächeren Konjunktur gehadert.

Die Aktien des Triebwerkbauers MTU gaben 2,4 Prozent nach. Das Unternehmen steuert mit einem Gewinnplus von acht Prozent auf ein Rekordjahr zu. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)