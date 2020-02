MÄRKTE-Coronavirus-Angst schickt Dax auf Talfahrt

Frankfurt, 24. Feb (Reuters) - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie setzt den Dax zu Wochenbeginn stark unter Druck. Der deutsche Leitindex rutschte zur Eröffnung am Montag um 2,6 Prozent auf 13.230 Punkte ab.

Die Ausbreitung des Erregers in Norditalien bereite Investoren Sorgen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Das Coronavirus ist endgültig vor der eigenen Haustüre angekommen." Zu den größten Verlierern im Dax zählte die Deutsche Lufthansa, deren Aktien sich um 6,9 Prozent verbilligten. In Paris brachen die Titel der Rivalin Air France sogar um neun Prozent ein. Fluggesellschaften reagieren wegen möglicher Reisebeschränkungen besonders sensibel auf Nachrichten rund um die Verbreitung des Coronavirus.