MÄRKTE-Schnäppchenjäger verhelfen Dax zu Gewinnen - Coronasorgen bleiben

Frankfurt, 25. Feb (Reuters) - Schnäppchenjäger haben dem Dax nach dem Ausverkauf vom Montag zu Gewinnen verholfen. Der Frankfurter Leitindex notierte am Dienstag in den ersten Handelsminuten 0,7 Prozent fester bei 13.129 Punkten. “Die ersten nutzen die billigeren Kurse jetzt wieder zum Einstieg”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Es seien aber weniger als bei den jüngsten Kursverlusten. Am Montag hatte der Dax aus Furcht vor der Ausbreitung des Coronavirus vier Prozent verloren - das war der größte Kurssturz seit dem Brexit-Referendum 2016.

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien der Lufthansa, die 2,2 Prozent zulegten. Reiseeinschränkungen wegen der Lungenkrankheit hatten am Vortag die europäischen Airlines schwer getroffen. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)