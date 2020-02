MÄRKTE-Börsentalfahrt hält an - Corona-Epidemie ängstigt Anleger

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - Die Angst der Anleger vor einem durch die Coronavirus-Epidemie verursachten Konjunkturknick belastet die Börsen weiterhin. Der deutsche Leitindex Dax fiel am Mittwoch um 1,1 Prozent auf 12.655 Punkte - den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten. Im Vergleich zum Vorwochenschluss hat der Dax bereits mehr als sechseinhalb Prozent abgegeben.

Insgesamt starben in China bislang 2715 Menschen an den Virus-Folgen. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wurde am Dienstag jeweils ein erster Fall bestätigt. “Mit einer globalen Verbreitung des Virus würden die ökonomischen Belastungen eine neue Dimension erreichen”, sagte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Die Aktien von Wirecard waren mit einem Minus von knapp fünf Prozent größter Dax-Verlierer. Einem Händler zufolge trübten magere Zahlen eines französischen Konkurrenten die Stimmung. Der Zahlungsabwickler Ingenico sei mit Umsatz und Ergebnis 2019 hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Ebenfalls im Sinkflug waren die Papiere der von den Virus-Auswirkungen besonders betroffenen Flugbranche. Lufthansa gaben 2,5 Prozent ab. Die Kranich-Airline und die US-Fluggesellschaft United Airlines erwägen einem Medienbericht zufolge die Übernahme des Rivalen TAP Portugal.

Gegen den Trend legten Aareal Bank nach Vorlage ihrer Geschäftszahlen um ein halbes Prozent zu. Das Institut strebt nach einem Gewinnrückgang 2019 für das laufende Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis an.