MÄRKTE-Dax-Anleger dank Wall Street in Kauflaune - SAP glänzen

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Die anhaltende Tech-Rally an der Wall Street und steigende Gewinne beim Softwareriesen SAP haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angetrieben. Der Dax legte 1,1 Prozent auf 12.630 Zähler zu. An der Wall Street hatte der technologielastige Nasdaq-Index am Mittwoch erneut ein Rekordhoch erklommen. “Der rapide Anstieg der Corona-Zahlen vor allem in den USA lässt die Anleger noch immer eher kalt”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Im Gegenteil: Sie rechnen damit, dass es zu weiteren Konjunkturmaßnahmen kommen wird, was wiederum die Kurse stützen dürfte.”

Für gute Stimmung auf dem Börsenparkett sorgte auch SAP mit seinen vorläufigen Zahlen. Das Betriebsergebnis kletterte im zweiten Quartal währungsbereinigt um sieben Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Die Aktien legten mehr als sechs Prozent zu. Angesichts des schwierigen Marktumfelds habe vor allem das Lizenzgeschäft positiv überrascht, urteilten die Analysten der Baader Bank.