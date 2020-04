MÄRKTE-Hoffnung auf Entspannung in Coronakrise hebt Anlegerstimmung

Frankfurt, 14. Apr (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Entspannung in der Coronavirus-Pandemie hat nach dem Osterwochenende die Stimmung am Frankfurter Markt gehoben. Der Dax ging am Dienstag 1,6 Prozent fester bei 10.735 Punkten in den Handel. “Die jüngsten Daten zu Covid-19 machen Mut”, sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets. Das bedeute noch nicht das Ende der Pandemie, zugleich würden aber die Stimmen lauter, die nach einer Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Krankheitserregers riefen. “Die Sorgen über die ökonomischen Spätfolgen der Pandemie werden erst einmal hinten angestellt.”

Einer der wenigen Verlierer im Dax waren die Aktien von E.ON mit einem Minus von 1,5 Prozent. Händlern zufolge wurden sie von den Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs auf “Sell” von “Neutral” herabgestuft. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)