MÄRKTE-Lockerung der Beschränkungen macht Anlegern in Frankfurt Mut

Frankfurt, 16. Apr (Reuters) - Die ersten Lockerungen der harten Einschränkungen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie machen Anlegern in Frankfurt Mut. Der Dax stieg am Donnerstag in den ersten Handelsminuten um 1,4 Prozent auf 10.417 Punkte. Die Entscheidungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern, die wirtschaftlichen Restriktionen stufenweise zu lockern, gebe Anlass zur Hoffnung, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. “Die nächsten vier Wochen dürften aber kritisch werden, da sich in dieser Zeit herausstellen wird, ob sich die gesundheitliche Lage tatsächlich stabilisiert hat oder es für eine Lockerung doch noch zu früh war.”

Um gut fünf Prozent aufwärts ging es für die Aktien des Online-Modehändlers Zalando. Das Unternehmen macht eine Rückkehr der Shoppinglaune nach einem Einbruch zu Beginn der Coronavirus-Pandemie aus. In den ersten beiden Aprilwochen habe das Geschäft auf Jahressicht zugelegt, sagte Vorstandsmitglied Rubin Ritter. Das sei schneller gegangen als erwartet. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)