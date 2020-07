MÄRKTE-Dax bewegt sich zum Start kaum vom Fleck

Frankfurt, 22. Jul (Reuters) - Dax-Anleger haben sich am Mittwoch zunächst nicht aus der Deckung gewagt. Der deutsche Leitindex trat zur Eröffnung bei 13.167 Punkten auf der Stelle. “Die Börsenampel bleibt aber auf grün”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Nach Europa sei nun auch in den USA mit neuen Konjunkturmaßnahmen zu rechnen. Auf die Euphorie vom Vortag folge nun allerdings zunächst eine Konsolidierung. Zunehmend rückten wieder Unternehmenszahlen in den Vordergrund.

Anleger griffen vor allem bei Deutschlands zweitgrößtem Softwarehaus zu. Die Aktiien der Software AG schossen nach Vorlage von Quartalszahlen in den ersten Handelsminuten bis zu zehn Prozent nach oben. Die Evotec-Anteilsscheine legten 3,7 Prozent zu. Die Biotechfirma profitiert von einem Auftrag des US-Verteidigungsministeriums für eine US-Tochter, Covid-19-Antikörper zu entwickeln.