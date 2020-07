MÄRKTE-Bilanzzahlen stimmen Dax-Anleger zuversichtlich

Frankfurt, 23. Jul (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag fester in den Handel gestartet. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent zu auf 13.164 Punkte. Börsianer verwiesen auf die jüngsten Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die Hoffnung auf eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte machten. Vor allem mit den Daten aus den USA könnten die Anleger zufrieden sein, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Die Spannungen zwischen den USA und China spielten dagegen kaum eine Rolle.

Mit einem Plus von 2,5 Prozent standen die Aktien von Daimler an der Dax-Spitze. Die Corona-Krise brockte dem Autobauer zwar einen Milliardenverlust im zweiten Quartal ein. Doch jetzt gebe es erste Anzeichen einer Absatzerholung, vor allem bei Mercedes-Benz Pkw, sagte Daimler-Chef Ola Källenius. (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)