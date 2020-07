MÄRKTE-Dax nimmt wieder Fahrt auf - Fed im Blick

Frankfurt, 28. Jul (Reuters) - Zunehmender Konjunkturoptimismus lässt Dax-Anleger wieder zugreifen. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag 0,4 Prozent auf 12.890 Punkte. “Die Aussicht auf ein weiteres massives Konjunkturpaket in den USA konnte die Investoren zum Wochenstart wieder etwas positiver stimmen”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Allerdings dürften die Verhandlungen zwischen den Republikanern und Demokraten über das rund eine Billion Dollar schwere Corona-Hilfspaket schwierig werden. In den Fokus der Anleger rückten zudem die anstehende Fed-Sitzung sowie Unternehmenszahlen.

Bei den Einzelwerten legte Delivery Hero zum Handelsauftakt 3,7 Prozent zu. Der Essenslieferant profitiert von einem Bestellungsboom in der Corona-Krise und hat deshalb seine Umsatzprognose angehoben. Dagegen büßten Aktien von Fuchs Petrolub nach einer Gewinnwarnung 4,5 Prozent ein.