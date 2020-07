MÄRKTE-Schnäppchenjäger wagen sich an Börse - Dax startet fester

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch verhelfen Schnäppchenjäger dem deutschen Aktienmarkt zu einem etwas freundlicheren Handelsauftakt. Der Dax startete am Freitag 0,3 Prozent fester bei 12.419 Punkten. “Auf dem Parkett ist jedoch die wieder zunehmende Nervosität zu spüren”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Der Rekordeinbruch der US-Wirtschaft dämpfe die Stimmung. “Unter den Anlegern wächst die Sorge, dass sich die konjunkturelle Erholung vom Corona-Schock in die Länge ziehen könnte.”

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien von Gea mit einem Plus von 1,3 Prozent. Der Anlagenbauer schnitt im zweiten Quartal besser ab als erwartet und hob seine Prognose an. Es zeige sich, dass sich die Profitabilität unter dem neuen Management verbessere, sagte ein Händler.