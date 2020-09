MÄRKTE-Dax-Anleger greifen trotz Corona-Sorgen erneut zu

Frankfurt, 23. Sep (Reuters) - Nach dem Kursrutsch zum Wochenanfang ist der Dax weiter auf Erholungskurs. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Mittwoch 1,1 Prozent auf 12.733 Punkte. “Zwar ist auch an der Börse die Angst vor einer zweiten Infektionswelle weiterhin hoch, allerdings ist von Panik wie im Frühjahr noch nichts zu spüren”, sagte Milan Cutkovic, Analyst beim Brokerhaus AxiTrader. Mittlerweile sei deutlich mehr über das Virus bekannt und die Regierungen besser auf anziehende Infektionszahlen vorbereitet.

Nach überraschend starken Zahlen von US-Rivale Nike griffen Anleger vor allem bei Adidas zu. Mit einem Kursplus von rund fünf Prozent standen Adidas-Anteilsscheine an der Spitze im Dax. Osram-Papiere schossen 13,3 Prozent nach oben, nachdem der Mehrheitsaktionär AMS das Abfindungsgebot für die verbliebenen Osram-Aktionäre aufgestockt hatte. Börsenneuling Knaus Tabbert startete mit einem Eröffnungskurs von 58 Euro in den Handel und damit auf Höhe des Ausgabepreises. (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)