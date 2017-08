MÄRKTE -Dax startet mit Kursgewinnen - K+S nach Zahlen unter Druck

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,6 Prozent auf 12.234 Punkte. Die Unsicherheit über den Nordkorea-Konflikt dürfte den Leitindex zwar weiter etwas bremsen, sagten Händler. Positiv sei aber, dass sich viele um eine Deeskalation bemühten und auch US-Präsident Donald Trump zuletzt geschwiegen habe. Auch Nordkorea scheine erst einmal abzuwarten.

Unterstützung kam auch von der Konjunkturseite: Das Wachstum in Deutschland fiel zwar weniger stark als erwartet aus, könnte aber laut Händlern dennoch dem Markt etwas Halt geben.

Bei den Einzelwerten ragten K+S mit einem Abschlag von rund drei Prozent hervor. Der Salz- und Düngemittelkonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick die Anleger enttäuscht. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)