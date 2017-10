MÄRKTE-Katerstimmung an den Börsen nach der Wahl - Dax unter Druck

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - Die Aussicht auf zähe Koalitionsverhandlungen und der Einzug der rechtspopulistischen AfD in den deutschen Bundestag sorgen für Unsicherheit an der Börse. Der Dax fiel zu Handelsstart am Montag um 0,2 Prozent auf 12.570 Punkte. Der Euro gab einen halben US-Cent auf 1,1907 Dollar nach. Das stützte den Dax etwas, da durch eine schwächere Gemeinschaftswährung Waren von Unternehmen aus der Euro-Zone günstiger werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigt. “Für den Moment ist Unsicherheit das wichtigste Ergebnis dieser Wahl aus Kapitalmarktsicht”, sagte der Leiter des Portfoliomanagement bei der Union Investment, Björn Jesch. “Die politischen Vorgaben für die Börsen bestehen dieser Tage vor allem aus Fragezeichen.”

Die großen Parteien CDU/CSU und SPD mussten bei der Bundestagswahl am Sonntag herbe Verluste einstecken. Mit über zwölf Prozent wurde die AfD drittstärkste Kraft. Die SPD will in die Opposition wechseln, Kanzlerin Angela Merkel kann daher wohl nur mit der FDP und den Grünen weiterregieren. "Dreierbündnisse sind schwierig zu bilden und nicht selten instabil", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. "Das muss zwar für eine Jamaika-Koalition per se nicht gelten, doch an den Finanzmärkten könnte es zur Furcht eines politisch nicht mehr ganz so stabilen Deutschlands kommen."