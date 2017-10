MÄRKTE-Dax trippelt in Richtung Rekordhoch - Schwacher Euro hilft

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - Mit Rückenwind eines schwächeren Euro robbt sich der Dax näher an sein Rekordhoch heran. Am Montag stieg der deutsche Leitindex zu Handelsstart um 0,3 Prozent auf 12.871 Punkte und war damit nur noch rund 80 Zähler von seinem im Juni erreichten Rekordstand entfernt. “Die Nähe zum Allzeithoch lässt die Anleger mutiger werden”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

An den Devisenmärkten herrschte dagegen Nervosität wegen des Unabhängigkeitsreferendums in der spanischen Region Katalonien am Sonntag, bei dem es zu Ausschreitungen und Polizeigewalt gekommen war. “Die Entwicklung dort macht deutlich, wie fragil die Lage selbst innerhalb einzelner Länder des Euroraums ist”, sagte Analyst Dirk Gojny von der National-Bank. Der spanische Leitindex fiel um 1,3 Prozent. Spanische Staatsanleihen flogen aus den Depots der Anleger, die Renditen der zehnjährigen Titel zogen im Gegenzug an.

Der Euro rutschte wegen der Unsicherheiten rund um Katalonien um ein halbes Prozent auf 1,1761 Dollar ab. Ein schwächerer Euro hilft jedoch den auf Export fokussierten Firmen der Währungsunion, ihre Waren werden im Welthandel günstiger und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigt.