MÄRKTE-Dax startet auf Rekordhoch - 13.000 Punkte im Visier

Frankfurt, 04. Okt (Reuters) - Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom treiben den Dax immer weiter nach oben. Am Mittwoch eröffnete er den Handel 0,4 Prozent höher auf einem Rekordhoch von 12.956 Punkten und war damit in greifbarer Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten. “Der Optimismus an der Börse ist aktuell groß”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. “Die Indizes der Eurozone profitieren von den immer neuen Allzeithochs ihrer US-Pendants.” An der Wall Street war der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Dienstag auf einen Rekordwert von 22.646 Zähler gestiegen.

Die Wirtschaft in den USA und in Europa brummt. Selbst das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum der spanischen Region Katalonien vom vergangenen Wochenende trübt den Optimismus der Börsianer derzeit nicht. “Der gestrige Generalstreik in der Region verlief weitgehend friedlich und an den Finanzmärkten sind die Auswirkungen des innerspanischen Konflikts begrenzt”, sagte Aktienanalyst Ralf Umlauf von der Helaba. Der Leitindex der spanischen Börse rutschte um 0,6 Prozent ab.

Unter den größten Gewinnern im Dax waren die Aktien von Volkswagen mit einem Kursplus von zwei Prozent. Der vom Dieselskandal erschütterte Autohersteller verzeichnete ein deutliches Absatzplus in den USA. Die Konkurrenten BMW und Mercedes verkauften dagegen weniger Autos. Deren Aktien legten dennoch je 1,4 Prozent zu.