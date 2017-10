MÄRKTE-Dax beginnt leichter - 13.000er Marke bleibt in Sichtweite

Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - Gewinnmitnahmen haben am Donnerstag im Anfangsgeschäft den Dax belastet. Der Leitindex fiel um 0,2 Prozent auf 12.943 Punkte. Nach einer siebentägigen Gewinnserie sei eine Konsolidierung durchaus angebracht, sagte ein Händler. Ein Angriff auf die 13.000-Punkte-Marke werde aber gewiss bald folgen. Die Krise um Katalonien drückte weiter auf die Stimmung. Die Devisenanleger ließ das allerdings weitgehend kalt, so dass der Euro mit 1,1760 Dollar gut behauptet notierte.

Im MDax stand Osram im Fokus. Vier Jahre nach der Abspaltung trennte sich Siemens von seiner restlichen Beteiligung an dem traditionsreichen Leuchtenhersteller. Innerhalb von vier Stunden verkauften die Münchner 18,16 Millionen Osram-Aktien für fast 1,2 Milliarden Euro an große Investoren. Mit 65,05 Euro lag der Verkaufspreis zwei Insidern zufolge drei Prozent unter dem Schlusskurs des Xetra-Handels. Die Osram-Aktien fielen um 4,6 Prozent. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)