MÄRKTE-Dax verliert bei Run auf 13.000er-Marke an Fahrt

Frankfurt, 10. Okt (Reuters) - Der Dax legt bei seiner Jagd auf die 13.000-Punkte-Marke eine Verschnaufpause ein. Der Leitindex der Frankfurter Börse startete den Handel am Dienstag 0,1 Prozent schwächer mit 12.959 Punkten. Er hatte sich am Montag bis auf drei Punkte an die noch nie erreichte 13.000er-Marke herabgerobbt. “Insgesamt fehlen neue Impulse, welche für die notwendige Bewegungsdynamik sorgen”, sagte Volkswirt Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Anleger warteten nun auf den Start der Berichtssaison in den USA, die gegen Ende der Woche Fahrt aufnimmt.

Auf die Stimmung schlägt Börsianern zufolge auch die politische Lage in Katalonien. Das Regionalparlament der spanischen Provinz kommt am Abend zu einer Sitzung zusammen, auf der es die Unabhängigkeit ausrufen könnte. Die Zentralregierung in Madrid lehnt einen solchen Schritt ab. Seit Tagen belastet der Konflikt die Aktien- und Anleihenmärkte in Spanien.

Im TecDax waren die Aktien von Evotec mit einem Kursplus von 2,3 Prozent unter den größten Gewinnern. Das Biotech-Unternehmen erhielt im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Partner Celgene eine erste Meilensteinzahlung von fünf Millionen Euro, die im dritten Quartal 2017 verbucht werden.