MÄRKTE-Dax startet über 13.000 Punkten - Zalando auf Talfahrt

Frankfurt, 18. Okt (Reuters) - Der Dax ringt weiter mit der 13.000er Marke. Er legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,1 Prozent auf 13.012 Punkte zu. “Einerseits verhindern die positiven Erwartungen an die Bilanzsaison eine Korrektur”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. “Andererseits sind es aber auch die hohen Bewertungen der Aktien und das damit verbundene Risiko vor Enttäuschungen in den Unternehmensergebnissen, was die Investoren zur Zurückhaltung zwingt.”

Gegen den Trend brachen die Titel von Zalando um 4,2 Prozent ein. Der Online-Händler steigerte zwar den Quartalsumsatz ersten Berechnungen zufolge überraschend stark um knapp 30 Prozent. Ein operatives Ergebnis zwischen minus fünf und plus fünf Millionen Euro liege aber unter seinen Erwartungen, betonte Analyst Volker Bosse von der Baader Helvea Bank.

Im SDax rutschten die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) um 4,3 Prozent ab. Der Fußball-Bundesligist kam in Zypern bei Apoel Nikosia nicht über ein 1:1 hinaus und hat kaum noch Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)