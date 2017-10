MÄRKTE-Dax beginnt wenig verändert - Lufthansa im Fokus

Frankfurt, 25. Okt (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet. Der Dax kam bei einem Niveau von rund 13.000 Punkten kaum vom Fleck. Vor der EZB-Sitzung am Donnerstag wolle sich kaum jemand aus dem Fenster lehnen, sagte ein Händler. Im Fokus standen eine Reihe von Firmenbilanzen, darunter vor allem die der Lufthansa. Die Kranichlinie hat für die ersten neun Monate das beste Ergebnis der Firmengeschichte vorgelegt. Die Aktien gaben dennoch über zwei Prozent nach, was Händler zunächst auf Gewinnmitnahmen zurückführten. Schließlich habe sich der Kurs der Lufthansa im laufenden Jahr mehr als verdoppelt, was die Titel zum Top-Favorit im Dax mache. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

