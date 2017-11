MÄRKTE-Dax legt Verschnaufpause ein - Bank of England im Fokus

Frankfurt, 02. Nov (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt hat auf seiner Rekordhatz eine Atempause eingelegt. Der Leitindex Dax gab am Donnerstag zur Eröffnung 0,2 Prozent auf 13.443 Punkte nach. An Allerheiligen hatte er bei hohem Umsatz 1,8 Prozent auf 13.465 Punkte zugelegt und damit so hoch wie noch nie in seiner fast 30-jährigen Geschichte geschlossen.

Im Fokus der Anleger steht die Zinssitzung der Bank of England (BoE). Börsianer rechnen mit der ersten Zinserhöhung seit 2007. Die meisten Experten erwarten eine Anhebung um einen Viertel Prozentpunkt auf 0,5 Prozent. Zudem will US-Präsident Donald Trump bekanntgeben, wer die amerikanische Notenbank (Fed) künftig leiten soll. Insidern zufolge hat der einzige Republikaner im Fed-Direktorium, Jerome Powell, die besten Karten.

Auf der Unternehmensseite geht die Bilanzsaison weiter. Der Gesundheitskonzern Fresenius sieht sich nach einem deutlichen Gewinnplus im dritten Quartal auf Kurs für seine Jahresziele. Die Aktien legten 1,5 Prozent zu. Beliebt waren auch die Aktien von Hugo Boss, die 3,7 Prozent gewannen. Der Herrenmode-Konzern hat mehr Kunden in seine Geschäfte gelockt. Boss-Chef Mark Langer rechnet damit, die Jahresziele teilweise zu übertreffen.

Zudem bekommt die Börse wieder Zuwachs: Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh feiert sein Aktienmarktdebüt. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)