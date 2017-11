MÄRKTE-Dax zum Handelsstart stabilisiert - Drägerwerk auf Talfahrt

Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Woche nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Einstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax legte am Montag zur Eröffnung 0,2 Prozent auf 13.151 Punkte zu.

Zu den Favoriten gehörte Patrizia mit einem Kursplus von 4,5 Prozent. Die Immobilienfirma kündigte die Übernahme der Kapitalverwaltungsgesellschaft Triuva an und erhöhte ihre Gesamtjahresziele. Patrizia peilt nun einen operativen Gewinn von mehr als 75 statt 60 bis 75 Millionen Euro an.

Die Titel von Drägerwerk fielen dagegen um bis zu 13,2 Prozent. Das ist der größte Kurssturz seit zwei Jahren. Die von der Medizintechnik-Firma in Aussicht gestellte operative Gewinnmarge von jeweils vier bis sechs Prozent in den kommenden beiden Jahren bleibe hinter der Markterwartung zurück, sagte ein Börsianer. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)