MÄRKTE-Dax steigt über 13.000 Punkte - Jamaika-Gespräche im Blick

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - Der Dax hat am Donnerstag die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten zurückerobert. Der deutsche Leitindex kletterte zum Handelsstart um 0,5 Prozent auf 13.035 Punkte. “Das signalisiert Erholung”, sagt Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Dann scheint es sich zunächst nur um eine Abkühlung der aufgeheizten Stimmung an der Börse gehandelt zu haben und nicht um den Beginn einer großen Korrektur.”

Unterstützung lieferte ein zuletzt wieder etwas schwächerer Euro. Zudem stabilisierten sich die Ölpreise nach dem jüngsten Preisrutsch wieder. Börsianern zufolge spekulieren Investoren im Vorfeld eines OPEC-Treffens Ende November auf weitere kursstützende Maßnahmen der Ölstaaten.

Entspannen können sich die Anleger aber trotzdem nicht. Viele Börsianer blicken gespannt nach Berlin, wo der Countdown bei den Jamaika-Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grüne läuft. Am Donnerstag sollen die Verhandlungen in die letzte Runde gehen, mit einer langen Nacht wird gerechnet. Im Fall einer Verständigung entscheiden die Parteigremien in den darauffolgenden Tagen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. “Bislang haben die Märkte die Gespräche ignoriert, doch allmählich wollen die Anleger konkrete Ergebnisse sehen”, sagte ein Händler.

Größere Kursbewegungen gab es zum Handelsstart vor allem bei Nebenwerten. Ein Gewinnanstieg in den ersten neun Monaten bei Deutsche Euroshop gefiel den Anlegern. Die Aktien des auf Einkaufszentren spezialisierten Investors kletterten um knapp zwei Prozent und lagen an der MDax-Spitze.

Eine gesenkte Gewinnprognose des Waggonvermieters VTG verdarb Investoren hingegen die Laune. Die Papiere brachen um mehr als sieben Prozent ein. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)