MÄRKTE-Starker Euro macht Dax einen Strich durch die Rechnung

Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Der starke Euro und Kursverluste in Asien haben Anleger am Montag verunsichert. Der Dax startete den Handel 0,2 Prozent schwächer mit 13.035 Punkten. Händler verwiesen darauf, dass der auf 1,20 Dollar zugehende Euro die Stimmung belaste. Eine steigende Gemeinschaftswährung macht die Waren aus der Euro-Zone im Welthandel teurer, Anleger verkaufen daher in der Regel Aktien von exportstarken Unternehmen.

Auf den Verkaufslisten standen unter anderem die Aktien von Infineon, sie verloren ein Prozent und waren schwächster Dax-Wert. Anaylsten von Morgan Stanley warnten vor einem Ende des weltweiten Mikrochip-Booms. Bereits in Asien hatte das zu Kursverlusten bei Chipherstellern und Elektronikkonzernen geführt.

Im SDax rauschten die Titel von Stabilus um neun Prozent in die Tiefe. Händler führten das zurück auf Gewinnmitnahmen, da die Umsatzprognose des Auto- und Industriezulieferers unter den Erwartungen der Analysten liege.