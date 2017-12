MÄRKTE-Dax ruht sich nach Kursrally erst einmal aus

Frankfurt, 05. Dez (Reuters) - Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn nimmt sich der Dax eine Auszeit. Er eröffnete den Handel am Dienstag kaum verändert mit 13.064 Punkten. “Der Markt gönnt sich eine Verschnaufpause”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Die Stimmung an den Börsen bleibe aber weiterhin gut und kurzfristig seien weitere Kursgewinne drin. Am Montag hatte der Dax noch 1,5 Prozent zugelegt, nachdem der US-Senat die milliardenschweren Steuersenkungspläne der US-Regierung für Privatleute und Unternehmen durchgewunken hat. Anleger setzen darauf, dass es dadurch einen weltweiten Konjunkturboom gibt.

Steil bergab ging es erneut für die Aktien von Dialog Semiconductor. Sie gaben um fünf Prozent nach und waren mit Abstand der größte Verlierer im TecDax. Investoren befürchten, dass für den Chiphersteller viel Geschäft wegbricht, wenn der Großkunde Apple tatsächlich mit der Eigenproduktion diverser Bauteile für seine Smartphones und Tablets beginnt.

BMW-Anleger ließen sich von Vorwürfen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zu Diesel-Manipulationen nicht aus der Ruhe bringen. Die Aktien legten 0,4 Prozent zu, nachdem sie vorbörslich noch unter Druck gestanden hatten. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)