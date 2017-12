MÄRKTE-Dax trippelt weiter nach oben - Zinsentscheide im Blick

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - Zu Beginn einer mit wichtigen Zinsentscheidungen gespickten Handelswoche überwiegt bei Anlegern die Zuversicht. Sie deckten sich am Montag mit Aktien ein und bescherten dem Dax zum Börsenstart ein Plus von 0,2 Prozent auf 13.182 Punkte. Börsianer gehen davon aus, dass dem deutschen Leitindex eine Jahresendrally bevorsteht, wenn er die Marke von 13.200 Punkten nachhaltig überwindet. Die neue Handelswoche berge aber Risiken, warnte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Die Europäische Zentralbank, die Schweizer Notenbank, die Bank of England und die US-Notenbank Federal Reserve wollen ihren letzten Zinsentscheid für 2017 bekannt geben.

Die in der vergangenen Woche in die Knie gegangenen Aktien von Steinhoff kletterten um 14 Prozent und waren mit Abstand größter Gewinner im Nebenwerteindex MDax. Die Wirtschaftsprüfer von PwC sollen bei den Untersuchungen möglicher Bilanzierungsunregelmäßigkeiten helfen. Der unter dem Verdacht der Bilanzfälschung stehende Möbelhändler verlor vergangene Woche mehr als 80 Prozent an Börsenwert.

Im SDax gehörten die Aktien von Borussia Dortmund mit einem Kursplus von 1,8 Prozent zu den Top-Favoriten. Der Fußball-Bundesligist ersetzte am Wochenende angesichts der Niederlagenserie seinen bisherigen Trainer Peter Bosz mit dem Österreicher Peter Stöger, der bis vor einer Woche noch Trainer beim Tabellenletzten 1. FC Köln war.

Gesprächsthema an der Börse waren auch die Futures auf die Internetwährung Bitcoin. Sie stiegen bei ihrem mit Spannung erwarteten Debüt an der US-Derivatebörse CBOE zeitweise auf fast 19.000 Dollar. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)