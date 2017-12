MÄRKTE-Dax tritt auf der Stelle - Geldpolitik im Fokus

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Der bevorstehende Notenbank-Marathon sorgt für Zurückhaltung an der Börse. Der Dax startete am Dienstag unverändert mit 13.129 Punkten in den Handel. Vor den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB), der Schweizer Notenbank und der Bank of England im Laufe dieser Woche wolle kaum ein Anleger mehr Risiken eingehen, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. “In dieser Handelswoche dürfte die Entscheidung fallen, ob eine Weihnachtsrally folgt oder ob ein insgesamt sehr starkes Börsenjahr eher enttäuschend endet.”

Im Nebenwerteindex MDax legten die Aktien von Lanxess um knapp ein Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge will der Spezialchemiekonzern gemeinsam mit dem Finanzinvestor Apollo ein Angebot abgeben für eine Sparte des niederländischen Chemieriesen Akzo Nobel.

Die ebenfalls im Nebenwerteindex notierten Aktien von Steinhoff setzten ihren Erholungskurs fort, sie stiegen um 27 Prozent auf 0,75 Euro. In der vergangenen Woche hatte der nach Ikea weltweit zweitgrößte Möbelkonzern mehr als 80 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Steinhoff steht unter dem Verdacht der Bilanzfälschung.