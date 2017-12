MÄRKTE-Anleger nehmen Fuß vom Gas - Dax startet unverändert

Frankfurt, 19. Dez (Reuters) - Nach der Kursrally zu Wochenstart ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst nicht vom Fleck gekommen. Der Dax startete unverändert mit 13.316 Punkten in den Handel. Als Bremsklotz wirkte der Euro, der sich auf über 1,18 Dollar verteuerte. Anleger fürchten, dass durch einen stärkeren Euro die Wettbewerbschancen der Exportunternehmen sinken. Börsianer sehen trotzdem gute Chancen für weitere Kursgewinne. “Die Jahresendrally ist in vollem Gange. Vor allem aber ist auch das Fundament für einen stabilen Start in das Börsenjahr 2018 gelegt”, sagte Kapitalmarktanalyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

Getrieben wird die Zuversicht der Investoren von der Hoffnung, dass die größte Steuerreform in den USA seit den 1980er Jahren noch vor Weihnachten grünes Licht bekommt. Sie spekulieren darauf, dass es dadurch zu einem Wirtschaftsboom in den USA kommt, von dem Firmen auf der ganzen Welt profitieren.

Im Dax profitierten Siemens-Aktien von einer Hochstufung und legten rund ein halbes Prozent zu. Händlern zufolge stuften Analysten der Investmentbank Mainfirst die Titel auf “outperform” von “neutral” nach oben.

Unter den größten Gewinnern im TecDax waren die Titel des Chipherstellers Dialog Semiconductor mit einem Kursgewinn von 1,5 Prozent. Der chinesische Großaktionär Tsinghua Unigroup hat seinen Anteil an Dialog auf neun Prozent ausgebaut. Bei Dialog gab es zuletzt Spekulationen, dem Konzern könne ein Großteil des Umsatzes wegbrechen, weil Apple eigene Chips für seine Tablets und Smartphones herstellen will. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)