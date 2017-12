MÄRKTE-Anleger setzen auf US-Steuerreform - Stada begehrt

Frankfurt, 20. Dez (Reuters) - Kurz vor der endgültigen Entscheidung über die US-Steuerreform sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune. Der Dax legte am Mittwoch 0,3 Prozent auf 13.247 Punkte zu. “Die Steuerreform ist ein Weihnachtsgeschenk für US-Firmen und US-Anleger”, sagte Stratege Thomas Altmann von QC Partners. Anleger erhoffen sich einen Wachstumsschub für die weltgrößte Volkswirtschaft, von der auch die deutschen Firmen profitieren könnten. Der US-Senat hat das Prestige-Projekt von US-Präsident Donald Trump abgenickt, nun ist wegen verfahrenstechnischer Probleme eine erneute Abstimmung im Repräsentantenhaus nötig.

Stark gefragt waren Aktien von Stada, nachdem der Pharmakonzern sich die neuen Eigner auf einen Gewinnabführungsvertrag geeinigt hat. Besonders gefiel Anlegern dabei die garantierte Dividende, sagte ein Händler. Die Titel gewannen mehr als neun Prozent.

Einen erneuten Ausverkauf gab es bei Steinhoff, die um 18 Prozent einbrachen. Wegen möglicher Bilanzfälschungen gerät der Poco-Mutterkonzern immer mehr in die Bredouille. Zuletzt zogen Gläubiger zunehmend Kreditlinien zurück.

Nach dem Abgang des Chefs von Innogy kletterten die Titel des Energiekonzerns um rund zwei Prozent. “Es fehlen noch Details, aber es wird positiv aufgenommen, da das Unternehmen anscheinend konsequent versucht, das Ruder herumzureißen”, sagte ein Händler. Nach einer Gewinnwarnung waren die Titel zuletzt stark eingebrochen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)