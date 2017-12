MÄRKTE-Katalonien-Wahl drückt Stimmung an Börse - Dax im Minus

Frankfurt, 22. Dez (Reuters) - Der Wahlsieg der Separatisten in der spanischen Region Katalonien hat Börsianern die Festtagsstimmung verdorben. Der Dax fiel am letzten Handelstag vor Weihnachten um 0,3 Prozent auf 13.072 Punkte. Die Verluste in Spanien waren noch höher: Dort rutschte der Leitindex IBEX um 1,6 Prozent ab. Besonders spanische Banken standen unter Druck.

“Der erneute Sieg der Unabhängigkeitsbefürworter bringt viel Unsicherheit mit sich”, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. “Spanien steht jetzt vor einer neuen Zerreißprobe.” Bei der Wahl erhielten die Parteien, die sich für eine Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region einsetzen, die Mehrheit im Parlament. Manche Experten befürchten, dass auch andere Regionen in europäischen Ländern den Katalanen nacheifern könnten.

Der Euro ließ sich von dem Wahlergebnis nur kurz aus der Ruhe bringen. Er rutschte in der Nacht deutlich ab, erholte sich dann aber wieder und notierte mit 1,1854 Dollar noch 0,2 Prozent schwächer. “Der Konflikt würde erst zur Belastung für den Euro werden, wenn er in irgendeiner Weise die Europapolitik nennenswert beeinflussen würde”, erklärte Devisen-Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Einer der wenigen Gewinner im Dax waren die Titel von Merck mit einem Plus von knapp einem halben Prozent. Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern erzielte mit seinem Medikamenten-Hoffnungsträger Avelumab zur Behandlung von Krebs in den USA einen Erfolg.