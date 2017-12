MÄRKTE-Dax startet kaum verändert - Ceconomy im Blick

Frankfurt, 28. Dez (Reuters) - Am vorletzten Handeltag 2017 halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax startete am Donnerstag knapp im Minus bei 13.066 Punkten. “Auch ohne eine große Jahresendrally wird das Börsenjahr als eines der besten in die Geschichtsbücher eingehen”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Das Kursplus der vergangenen Monate summiert sich auf rund 14 Prozent. Damit steuert der Leitindex auf den größten Jahresgewinn seit 2013 zu.

Bei den Unternehmen rückte Ceconomy durch den Tod des Großaktionärs Erich Kellerhals ins Rampenlicht. Einem Sprecher der Kellerhals-Investmentgesellschaft Convergenta zufolge starb der Media-Markt-Mitbegründer am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 78 Jahren im Kreis seiner Familie. Kellerhals lieferte sich einen jahrelangen erbitterten Machtkampf um das Sagen bei Media-Saturn. Ceconomy-Aktien gewannen am Donnerstag 2,8 Prozent.