MÄRKTE-Dax startet verhalten ins Börsenjahr 2018

Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - Zum Auftakt des Börsenjahres 2018 lassen es Dax-Anleger ruhig angehen. Der deutsche Leitindex startete am Dienstag 0,2 Prozent im Minus bei 12.897 Punkten. “Die Erwartungen vieler Anleger an das Jahr 2018 sind hoch”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Nach sechs positiven Jahren in Serie nimmt das Rückschlagrisiko beim Dax aber deutlich zu.”

Zu den größten Verlierern im Dax zählte die Lufthansa mit einem Kursminus von zwei Prozent. Die Aktien der deutschen Fluggesellschaft hatten 2017 gut 150 Prozent zugelegt.