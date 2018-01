MÄRKTE-Gewinne an der Wall Street geben Dax Auftrieb

Frankfurt, 03. Jan (Reuters) - Die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street ermuntern Anleger zum Einstieg in den deutschen Aktienmarkt. “Die Euphorie aus den USA kommt wieder in Europa an”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der Dax legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 12.915 Punkte zu. Am Dienstag war der US-Index S&P 500 mit einem neuen Rekordhoch in das neue Börsenjahr gestartet.

Bei den Unternehmen gehörte Grenke mit einem Kursplus von 3,3 Prozent zu den Favoriten. Der IT-Vermieter steigerte den Angaben zufolge sein Neugeschäft 2017 um 24 Prozent auf einen Rekordwert von knapp 2,5 Milliarden Euro.