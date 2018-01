MÄRKTE-Dax legt zur Eröffnung erneut zu - Autobauer gefragt

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Ermuntert von Kursgewinnen in New York und Tokio greifen Anleger bei deutschen Aktien erneut zu. Der Dax legte zur Eröffnung am Donnerstag 0,7 Prozent auf 13.066 Punkte zu. “Die Jahresendrally ist zwar ausgefallen, dafür beginnt 2018 mit einer Jahresanfangsrally”, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Genährt wurde die positive Stimmung Börsianern zufolge von der starken Konjunktur in China und den USA.

Zu den größten Gewinnern zählten die stark vom Export abhängigen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen. Ihre Aktien verteuerten sich um jeweils mehr als ein Prozent. Das US-Geschäft der beiden ersteren sei zudem gut gelaufen, sagte ein Börsianer. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)