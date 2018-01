MÄRKTE-Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Im Windschatten der Rekordserie an den US-Börsen legt auch der Dax weiter zu. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag um 0,6 Prozent auf 13.400 Punkte und lag damit etwa 125 Zähler unter seinem Rekordhoch vom November. “Mit der positiven Stimmung an der Wall Street und der hohen Risikobereitschaft der Investoren sollte der Dax dieses auch zeitnah erreichen”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Bei den Einzelwerten gehörte Evotec mit einem Kursplus von 3,3 Prozent zu den Favoriten. Die Biotechfirma erhielt dank Fortschritten bei der Medikamenten-Entwicklung eine millionenschwere Zahlung vom Forschungspartner Sanofi.