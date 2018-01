MÄRKTE-Starker Euro dämpft Stimmung an Börse - Dax fällt

Frankfurt, 15. Jan (Reuters) - Der anhaltend starke Euro macht den deutschen Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Die Rekordlaune aus den USA und Asien verpuffte daher an der Frankfurter Börse. Der Dax startete am Montag unverändert mit 13.243 Punkten in den Handel und rutschte kurz nach der Eröffnung ins Minus. “Ein starker Euro ist für die Exportnation Deutschland eine Belastung und drückt auf die Aktienkurse”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Berliner Brokerhaus AxiTrader. Der Leitindex dürfe es daher erneut schwer haben, den Schwung der Wall Street aufzunehmen. Dort schlossen die wichtigsten Indizes am Freitag erneut auf Rekordwerten.

Der Euro stieg auf bis zu 1,2240 Dollar und war so teuer wie zuletzt Ende 2014. Rückenwind für die Gemeinschaftswährung kommt von Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Zudem hilft Experten zufolge die Tatsache, dass CDU, CSU und SPD erneut eine große Koalition eingehen wollen.

Einer der größten Gewinner im Dax waren die Aktien von Adidas mit einem Plus von knapp einem Prozent. Der fränkische Sportartikelkonzern will seinen Marktanteil in den USA auf mindestens 15 bis 20 Prozent steigern, wie Finanzchef Harm Ohlmeyer in einem Zeitungsinterview sagte. Derzeit liege der Konzern in der Region noch deutlich darunter.