MÄRKTE-Dax legt zu Handelsstart leicht zu - Starker Euro bremst

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Anleger haben die jüngsten Kursverluste beim Dax zum Wiedereinstieg genutzt. Der nach wie vor starke Euro dämpfte die Stimmung aber. Der deutsche Leitindex legte am Dienstag 0,3 Prozent zu auf 13.235 Punkte. In Deutschland komme der aktuell weltweit herrschende Optimismus an den Börsen nur begrenzt an, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Das Drei-Jahres-Hoch des Euro werde immer mehr zum Belastungsfaktor für die Märkte. Anleger fürchten, dass deshalb die Waren von Firmen aus der Euro-Zone im Welthandel teuer werden und ihre Exportchancen sinken.

Im Nebenwerteindex MDax waren die Aktien von Hugo Boss gefragt, sie zogen um 2,3 Prozent an. Der Modekonzern erreichte im vergangenen Jahr seine Geschäftsziele. Der Umsatz lag nach ersten Berechnungen mit 2,7 Milliarden Euro ein Prozent über dem Niveau von 2016. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)