MÄRKTE-Dax steigt auf Rekordhoch - Nimmt Anlauf auf 14.000 Punkte

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Die Feierlaune der Anleger an der Wall Street schwappt auf die deutschen Börsianer über und treibt den Dax auf Bestmarken. Der Leitindex kletterte gleich zu Handelsbeginn am Dienstag um 0,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 13.582,88 Zähler. “Als nächstes Ziel haben die Bullen die Hürde von 14.000 Punkten vor Augen”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Mit der derzeitigen Stimmung an den Aktienmärkten ist dies für die kommenden Wochen ein durchaus realistisches Szenario.”

Auslöser der Rally ist vor allem die Beilegung des Haushaltsstreits in den USA. Dort hatten sich Demokraten und Republikaner auf einen weiteren Zwischenhaushalt verständigt. Der dreitägige “Shutdown” der Regierung, wegen dem Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Zwangsurlaub geschickt wurden, endete damit. Zwar hätten schon frühere “Shutdowns” die Börsen nicht nachhaltig belastet, doch nun sei wieder Platz für die generell große Zuversicht der Anleger, erklärte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege bei der Deutschen Bank. Weltweit brummt die Konjunktur und Investoren setzen darauf, dass der Aufschwung anhält.

Einziger Dax-Verlierer waren die Aktien von Vonovia mit einem Verlust von 0,3 Prozent. Analysten der Credit Suisse stuften die Titel Händlern zufolge herunter. Die Papiere der Lufthansa notierten 1,7 Prozent fester, nachdem Ex-Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda den Zuschlag bekommen für die ehemalige Air-Berlin-Tochter Niki hat. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann.)