MÄRKTE-Dax nimmt Rekordhoch ins Visier - Starker Euro ausgeblendet

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Der Dax trippelt voran und stellt die Weichen in Richtung Rekordhoch. Er startete am Montag 0,1 Prozent höher mit 13.443 Punkten in den Handel und war damit rund 80 Zähler von seiner Bestmarke entfernt. “Dem Dax ist ein kleines Comeback gelungen, und er könnte zeitnah die Aufholjagd starten”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Anleger setzten darauf, dass die Geschäftszahlen der Unternehmen in der Bilanzsaison überzeugten. Außerdem sorgten die Fortschritte bei der Regierungsbildung in Berlin für Aufatmen.

Weitgehend außer Acht ließen Anleger den vergleichsweise starken Euro, der über der Marke von 1,22 Dollar verharrte. Ebenso wenig Beachtung fand der Regierungsstillstand in den USA. “Marktseitig herrscht der Glaube vor, dass es schon noch ‘irgendwie, irgendwo, irgendwann’ zu einer raschen Einigung kommen wird”, sagte Analystin Dorothea Huttanus von der DZ Bank. Weil sich Demokraten und Republikaner nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten, trat in den USA am Wochenende erstmals seit 2013 eine Ausgabensperre in Kraft, die in weiten Teilen des Landes Regierungsbehörden lahmlegt.

Im Dax gehörten die Titel der Deutschen Telekom zu den Favoriten. Sie stiegen um gut ein Prozent. Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt kündigte in einem Interview mit der “Börsen-Zeitung” an, die Dividende werde nach 2018 weiter steigen.

Die im Nebenwerteindex MDax notierten Aktien von Steinhoff schossen um mehr als elf Prozent in die Höhe. Der unter Druck stehende Möbelhändler will sich durch den Verkauf von Aktien der PSG Gruppe umgerechnet gut eine halbe Milliarde Euro beschaffen.

Reporterin: Patricia Uhlig; redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.