MÄRKTE-Dax startet tiefer - Coba nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 08. Feb (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Erholungskurs am Donnerstag nicht fortgesetzt. Der Dax startete 0,7 Prozent tiefer bei 12.506 Punkten. “Zwar hat die Zinsangst etwas nachgelassen, eine gewisse Nervosität ist immer noch zu spüren”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axitrader. Es sei zu früh für eine Entwarnung.

Zu Wochenbeginn hatte die Furcht vor stärker steigenden Zinsen in den USA für Turbulenzen an den Märkten gesorgt. Das Thema Zinsen dürfte die Anleger auch am Donnerstag nicht loslassen. Im Fokus steht die Sitzung der Bank von England (BoE). Eine Erhöhung des Leitzinses, der seit der Anhebung vom November bei 0,5 Prozent liegt, wird aber nicht erwartet.

Die Aussicht auf die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung kam bei Anlegern der Commerzbank gut an. Die Papiere kletterten um 3,7 Prozent auf 13,23 Euro an die Dax-Spitze. “Nach dem Absturz von Deutsche Bank hatten manche bei der Commerzbank Schlimmeres erwartet”, sagte ein Händler. Auch bei Heidelberger Druckmaschinen überwog trotz der Belastungen durch die US-Steuerreform die Erleichterung. “Es gab keine Gewinnwarnung, das hilft schon”, sagte ein Börsianer. Die Analysten von Baader Helvea verwiesen auf einen starken Auftragseingang im vergangenen Quartal. Die Papiere legten 4,8 Prozent zu.

Aktien des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie fielen im MDax nach der Bilanzvorlage hingegen um drei Prozent. Der Gegenwind von der Rohstoffseite und dem stärkeren Euro mache sich negativ bemerkbar, sagte ein Händler.