MÄRKTE-Dax verliert an Schwung - US-Inflationsdaten im Blick

Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - Nach der Kursrally zum Wochenstart sind die Anleger schon wieder auf die Bremse getreten. Der Dax startete am Dienstag kaum verändert mit 12.282 Punkten in den Handel. Auf die Stimmung drückte Börsianern zufolge der Euro, der sich um 0,3 Prozent auf 1,2321 Dollar verteuerte. Außerdem hielten sich viele Investoren vor den für Mittwoch erwarteten US-Inflationsdaten zurück. “Eine Zahl, die nur leicht über den Erwartungen liegt, könnte die Märkte erschüttern”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. “Denn dies würde bestätigen, dass die Zinsängste doch nicht unbegründet sind.”

Von Reuters befragte Experten gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise im Januar in den USA um 0,3 Prozent im Vergleich zum Dezember gestiegen sind. Die Furcht vor möglicherweise schneller steigenden Zinsen hatte die Börsen zuletzt schwer belastet.

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt gehörten die Titel von Aurubis mit einem Kursminus von 5,2 Prozent. Der Kupferkonzern steigerte zwar im ersten Geschäftsquartal seinen Gewinn, aber die Ergebnisse lagen unter den Erwartungen von Analysten. Dagegen legten sich Anleger Aktien des Chipanlagenbauers Aixtron in ihre Depots. Die Titel stiegen um gut ein Prozent. Händler verwiesen auf einen Gewinnsprung beim US-Rivalen Veeco. Dieser habe auch eine positive Prognose vorgelegt, was den Aixtron-Titeln helfe.