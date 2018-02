MÄRKTE-Dax auf Erholungskurs - US-Inflationsdaten im Blick

Frankfurt, 14. Feb (Reuters) - Ermuntert von Kursgewinnen an der Wall Street kehren die Anleger auch wieder an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,8 Prozent auf 12.294 Punkte zu. Das Hauptaugenmerk der Börsianer richtete sich allerdings auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Nachmittag (MEZ). ”Übertreffen die Zahlen die Erwartungen, würde dies erneut Zinsängste auslösen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. ”Die Aktienmärkte dürften dann erneut unter Druck kommen. “Entsprechen die Zahlen aber den Prognosen oder liegen sie darunter, dürfte die Reaktion auf dem Börsenparkett klar positiv ausfallen.”

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Bilfinger mit einem Kursplus von 3,9 Prozent. Der kriselnder Ingenieursdienstleister peilt dank eines anziehenden Auftragseingangs für 2018 einen operativen Gewinn an.

Die Aktien von Thyssenkrupp gaben dagegen trotz eines Gewinnsprungs um 0,6 Prozent nach. Abgesehen vom operativen Ergebnis seien die Zahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagte ein Börsianer. “Alles in allem eine ernüchternde Quartalsbilanz.” (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)