MÄRKTE-Dax startet höher - US-Daten und Euro im Blick

Frankfurt, 16. Feb (Reuters) - Zum Abschluss einer turbulenten Börsenwoche ist der Dax am Freitag fester gestartet. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent auf 12.418 Punkte.

“Der Sturm ist an den Börsen zumindest vorbei”, sagt Stratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. “Ob jetzt eine Phase mit sonnigem oder trüben Börsenwetter folgt, bleibt abzuwarten.” Die Zinsängste blieben aber bestehen, warnten Börsianer. Auch der starke Euro könnte im Tagesverlauf belasten. Die Gemeinschaftswährung erklomm mit 1,2555 Dollar ein Drei-Jahres-Hoch.

Aktien von Allianz lagen nach der Bilanzvorlage 0,6 Prozent höher bei 190,60 Euro. Der Münchner Versicherer trotzt den Folgen von Wirbelstürmen, dem schwachen Dollar und der US-Steuerreform. Das operative Ergebnis blieb im vergangenen Jahr stabil bei 11,1 Milliarden Euro. “Der Ausblick ist als konservativ einzustufen”, schrieben die Analysten von Baader Helvea.

Am Nachmittag dürfte sich der Blick auf zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA richten. Unter anderem werden die Daten zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Für Kursauschläge könnte zudem der Verfall von Optionen auf Indizes und einzelne Aktien sorgen. Zu diesem Termin versuchen Investoren meist die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.