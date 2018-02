MÄRKTE-Dax gibt zum Wochenstart Gas - Daimler im Fokus

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - An der deutschen Börse haben zum Wochenstart die Optimisten das Zepter in der Hand. Der Dax legte zu Handelsbeginn am Montag 0,7 Prozent auf 12.571 Zähler zu. “Sollte dem Leitindex nun ein nachhaltiger Sprung über das Niveau von 12.500 Punkten gelingen, würde dies eine Erholung in Richtung der 13.000er Marke signalisieren”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Unter den größten Gewinnern im Dax waren die Titel von Bayer mit 1,2 Prozent. Einem “Handelsblatt”-Bericht zufolge könnte die EU-Wettbewerbskommission dem Chemieriesen am 28. März die Freigabe für die 64 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto geben.

Zeitweise einziger Verlierer in dem Auswahlindex waren die Titel von Daimler mit einem Kursminus von 0,4 Prozent, nachdem sie vorbörslich noch fast drei Prozent zugelegt hatten. Der chinesische Konzern Geely ist mit knapp zehn Prozent bei dem Stuttgarter Autohersteller eingestiegen und will sich so in der Elektromobilität und dem autonomen Fahren stärken. “Das zeigt, dass ausländische Investoren an deutsche Unternehmen interessiert sind und das aktuelle Bewertungsniveau als attraktiv sehen”, kommentierte Marktanalyst Orlando Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel. Die Titel der Konkurrenten Volkswagen legten 1,5 Prozent zu, BMW gewannen 1,2 Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert; von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)