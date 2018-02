MÄRKTE-Dax kommt kaum vom Fleck - Sorge um künftigen Kurs der Fed

Frankfurt, 27. Feb (Reuters) - Vor der Kongress-Anhörung des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell halten sich die Dax-Anleger bedeckt. Der deutsche Leitindex startete am Dienstag trotz positiver Vorgaben von der Wall Street mit 12.540 Punkten nur knapp im Plus. “Sollte der neue wichtigste Geldpolitiker der Welt vier statt drei Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisieren, könnte dies erneut zu Zinsängsten führen”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader.

Die Anhörung von Powell im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses ist für 16.00 Uhr MEZ anberaumt. Anfang Februar hatten Sorgen über eine eventuell schärfer als erwartete US-Zinspolitik die Kurse an den weltweiten Aktienbörsen nach unten gezogen.

Auf der Unternehmensseite stand am Dienstag Fresenius im Fokus. Die 4,4 Milliarden Euro schwere Übernahme des amerikanischen Generika-Herstellers Akorn wackelt. Wie Fresenius mitteilte, soll geprüft werden, ob Akorn möglicherweise gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde verstoßen hat. Die Aktien des Gesundheitskonzerns setzten sich mit einem Plus von 3,3 Prozent an die Dax-Spitze.

BASF gehörte mit einem Abschlag von 1,2 Prozent zu den schwächsten Werten im Dax. Händlern zufolge fiel die Dividende etwas enttäuschend aus. Die Aktionäre sollen für das vergangene Geschäftsjahr eine zehn Cent höhere Dividende von 3,10 Euro je Aktie erhalten.

Ins Rampenlicht dürften im Tagesverlauf auch die Autowerte rücken. In Leipzig wird die Urteilsverkündung des Bundesverwaltungsgerichtes zu möglichen Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge erwartet. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)